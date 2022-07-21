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***GMA* *GSP* *DVU* *GPO* *PNLSN* *SPN*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

21.07.2022 18:14
***GMA* *GSP* *DVU* *GPO* *PNLSN* *SPN*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***GMA******GSP******DVU******GPO******PNLSN******SPN*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [PNLSN]
İlgili Fonlar [GMA, GSP, SPN, DVU]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047196


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ULUUN 25,30 533.255.826 % 10,00  
COSMO 10,78 605.819 % 10,00  
SANEL 11,33 4.321.808 % 10,00  
HEDEF 8,26 36.211.535 % 9,99  
ORCAY 18,64 102.830.515 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,7159 17,7208 % 0,68  
Euro 18,0375 18,0790 % 0,86  
Sterlin 21,1139 21,2198 % 0,44  
Frank 18,1988 18,3084 % 0,85  
Riyal 4,7010 4,7246 % 0,67  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 16,64  
Altın Gr. 975 975 14,82  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.622 6.725 117,00  
Yarım 3.226 3.290 61,00  
Çeyrek 1.618 1.645 30,00  
Gümüş.Ons 18,80 18,83 0,13  
Gümüş Gr. 10,68 10,69 0,11  
B. Petrol 105 105 -2,41  
Seans Raporu 18:05
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