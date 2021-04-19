***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 16:19
***GOLTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GOLTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOLTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929157
BIST
17:591.379
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -28,86
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.379
17:598,0923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0345
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:599,7375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0650
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:59462,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,82
|Açılış
|: 462,19
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:59
|FENER
|31,90
|25.535.248
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.708.391
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.629
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|642.303
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|79.508.381
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.838.327
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.362.307
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|576.088
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|37.771.248
|% -9,99
|
|EREGL
|18,20
|1.615.356.143
|% -0,76
|
|PETKM
|6,60
|1.524.652.463
|% 4,27
|
|GARAN
|7,01
|1.150.074.183
|% -3,71
|
|QUAGR
|26,22
|821.828.973
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,31
|738.476.334
|% -1,75
|
|PETKM
|6,60
|1.524.652.463
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,87
|381.965.198
|% -1,06
|
|GARAN
|7,01
|1.150.074.183
|% -3,71
|
|ODAS
|3,02
|484.884.168
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,09
|282.123.719
|% -3,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0864
|8,0923
|% 0,43
|
|Euro
|9,7282
|9,7375
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,2888
|11,3454
|% 1,50
|
|Frank
|8,8097
|8,8627
|% 0,99
|
|Riyal
|2,1524
|2,1632
|% 0,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-1,70
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,00
|
|B. Petrol
|66,66
|66,66
|-0,11
|