***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 15:51
***GOODY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GOODY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829355
BIST
15:4788.275
En Yüksek
|Değişim
|: -7,67%
|| -7.330,67
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.275
15:476,4097
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0802
|Açılış
|: 6,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4132
En Düşük
6,2780
15:477,1498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1168
|Açılış
|: 7,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
15:47301,30
En Yüksek
|Değişim
|: -3,24%
|| -10,09
|Açılış
|: 301,30
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,58
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,97
|78.817.222
|% 8,79
|
|KUYAS
|1,14
|10.971.368
|% 7,55
|
|YAPRK
|6,36
|791.990
|% 4,78
|
|VKING
|3,73
|8.148.551
|% 4,48
|
|TRKCM
|2,52
|22.696.233
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|19.000.683
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|41.485.113
|% -10,00
|
|PARSN
|11,79
|5.084.731
|% -10,00
|
|RHEAG
|1,26
|2.799.280
|% -10,00
|
|ASELS
|23,22
|507.103.145
|% -8,80
|
|THYAO
|8,39
|454.069.406
|% -8,21
|
|GARAN
|8,28
|373.442.160
|% -8,10
|
|ECILC
|3,66
|206.251.722
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|139.452.778
|% -5,88
|
|ODAS
|1,25
|93.588.609
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,86
|63.003.223
|% -9,47
|
|YKBNK
|2,08
|139.452.778
|% -5,88
|
|KRDMD
|1,92
|112.161.879
|% -6,80
|
|EKGYO
|1,14
|64.817.056
|% -5,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8553
|7,8947
|% 1,39
|
|Frank
|6,7562
|6,7969
|% 1,96
|
|Riyal
|1,7021
|1,7107
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.455
|-75,58
|
|Altın Gr.
|301
|302
|-9,88
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.066
|-46,00
|
|Tam
|2.023
|2.077
|-46,19
|
|Yarım
|978
|1.005
|-22,34
|
|Çeyrek
|490
|502
|-11,17
|
|Gümüş.Ons
|12,17
|12,21
|-2,54
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,44
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|B. Petrol
|30,04
|30,04
|-3,81
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