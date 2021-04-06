***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00043614Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.427,86 % 0,00070395Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri225.769,46 % 0,02139642Fon Yönetim Ücreti7.027.471,32 % 0,66600132Hisse Senedi Komisyonu351.505,77 % 0,0333126Tahvil Bono Komisyonu4.945,01 % 0,00046864Gecelik Ters Repo Komisyonu136.094,82 % 0,01289786Vadeli Ters Repo Komisyonu18.894,75 % 0,00179068Borsa Para Piyasası Komisyonu33.633,28 % 0,00318746Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00002769Türev Araçlar Komisyonu469.113,52 % 0,04445841Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler101.502,28 % 0,00961948TOPLAM GİDERLER8.381.252,35 % 0,79430066DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.055.173.784,14 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923650BIST