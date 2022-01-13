***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
13.01.2022 16:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon
Yeni Unvan
Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/01/2022
Açıklamalar
Fon Ünvan Değişikliği Hk.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993514
BIST
16:192.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 15,18
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:1913,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 0,3773
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:1915,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 0,4549
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:19795,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 19,01
|Açılış
|: 795,98
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:19
|TETMT
|367,40
|10.933.937
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.094,30
|14.536.199
|% 9,60
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,28
|4.542.745.446
|% 1,76
|
|THYAO
|28,76
|3.967.569.122
|% 6,99
|
|GARAN
|11,89
|1.674.172.308
|% 0,34
|
|SISE
|15,19
|1.639.260.912
|% 0,00
|
|EREGL
|31,78
|1.581.966.948
|% 0,63
|
|KRDMD
|13,28
|4.542.745.446
|% 1,76
|
|YKBNK
|3,86
|1.067.220.972
|% -0,52
|
|PETKM
|9,67
|1.494.144.000
|% 1,26
|
|THYAO
|28,76
|3.967.569.122
|% 6,99
|
|GARAN
|11,89
|1.674.172.308
|% 0,34
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5929
|13,6008
|% 2,85
|
|Euro
|15,5974
|15,6111
|% 3,00
|
|Sterlin
|18,5834
|18,6766
|% 2,80
|
|Frank
|14,8349
|14,9243
|% 2,92
|
|Riyal
|3,6090
|3,6271
|% 2,73
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-6,37
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,50
|
|Cumhuriyet
|5.294
|5.374
|-72,00
|
|Tam
|5.264
|5.398
|-74,80
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-36,18
|
|Çeyrek
|1.276
|1.306
|-18,09
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,26
|
|B. Petrol
|84,43
|84,43
|-0,24
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:34KRDMB
Yüzde 7.05 oranında artışla 12.30 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 357, 140 adet işlem
-
16:33DOAS
Yüzde 6.73 oranında artışla 46.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 201, 314 adet işlem
-
16:32DOAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 46.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 193, 606 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 93 artarak (% 1.00 ) 2, 321
-
16:31NUGYO
Yüzde 5.42 oranında artışla 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 198, 781 adet işlem