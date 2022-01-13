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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

13.01.2022 16:33
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon
Yeni Unvan
Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/01/2022
Açıklamalar

Fon Ünvan Değişikliği Hk.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993514


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EMNIS 26,28 1.828.668 % 9,96  
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Tam 5.264 5.398 -74,80  
Yarım 2.544 2.611 -36,18  
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Gümüş Gr. 10,12 10,13 0,26  
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