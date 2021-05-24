***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2021 10:14
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 21.05.2021 tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937391
BIST
13:001.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,26
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
13:008,3988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0166
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
13:0010,2672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0079
|Açılış
|: 10,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
13:00507,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,45
|Açılış
|: 507,63
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler13:00
|TRILC
|42,90
|112.196.863
|% 10,00
|
|MERKO
|6,83
|17.864.791
|% 9,98
|
|SEYKM
|24,94
|27.023.003
|% 9,96
|
|SANFM
|16,69
|6.307.513
|% 9,80
|
|TDGYO
|7,12
|7.261.161
|% 9,20
|
|KUTPO
|61,10
|170.755.210
|% -9,95
|
|DERHL
|8,34
|9.247.861
|% -7,54
|
|CMENT
|33,00
|44.187
|% -7,41
|
|FRIGO
|22,66
|12.832.678
|% -7,13
|
|MZHLD
|27,50
|5.500
|% -6,97
|
|GARAN
|8,09
|589.012.842
|% -0,86
|
|KOZAL
|129,10
|454.524.113
|% 0,55
|
|ASELS
|15,48
|392.644.889
|% 2,18
|
|PETKM
|6,40
|369.766.951
|% -0,93
|
|KRDMD
|8,03
|337.184.416
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|119.514.625
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,15
|162.870.589
|% -0,46
|
|GARAN
|8,09
|589.012.842
|% -0,86
|
|KARSN
|4,72
|287.498.434
|% -2,48
|
|PETKM
|6,40
|369.766.951
|% -0,93
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3963
|8,3988
|% -0,20
|
|Euro
|10,2606
|10,2672
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,8254
|11,8847
|% -0,40
|
|Frank
|9,3122
|9,3683
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2314
|2,2426
|% -0,26
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-1,15
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|3.350
|3.401
|10,00
|
|Tam
|3.333
|3.417
|8,30
|
|Yarım
|1.611
|1.653
|4,01
|
|Çeyrek
|808
|826
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,45
|67,45
|1,10
|