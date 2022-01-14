***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 13:46
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) 36. Madde 2. fıkra gereğince Şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın, 13.01.2022
tarihinde pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994040
BIST
16:512.062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -8,90
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
16:5113,5418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0402
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:5115,4990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0826
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:51793,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,46
|Açılış
|: 793,86
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:51
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|176.683.091
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.596.440
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|250.993.189
|% 9,89
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|105,80
|11.848.063
|% -6,37
|
|RALYH
|9,35
|54.601.382
|% -6,12
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,14
|3.546.117.985
|% -2,22
|
|KRDMD
|13,23
|3.419.330.099
|% -0,90
|
|EREGL
|31,26
|1.228.260.963
|% -1,14
|
|SISE
|15,03
|1.196.742.887
|% -0,13
|
|GARAN
|11,80
|874.688.179
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,42
|835.225.329
|% 2,11
|
|KRDMD
|13,23
|3.419.330.099
|% -0,90
|
|YKBNK
|3,80
|828.101.613
|% -0,26
|
|THYAO
|28,14
|3.546.117.985
|% -2,22
|
|AKBNK
|7,50
|634.067.186
|% -0,79
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5307
|13,5418
|% -0,30
|
|Euro
|15,4885
|15,4990
|% -0,53
|
|Sterlin
|18,4844
|18,5771
|% -0,36
|
|Frank
|14,7847
|14,8738
|% -0,37
|
|Riyal
|3,5938
|3,6118
|% -0,38
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|4,23
|
|Altın Gr.
|794
|795
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|5.270
|5.350
|-16,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,77
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,17
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,09
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|0,28
|