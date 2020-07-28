***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.05.2017Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.07.2020 tarihli 2020-08 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, 22.07.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu seçilmesi sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"ne uygun olarak Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.Riskin Erken Saptanması KomitesiBaşkan Osman Nezihi Alptürk (Bağımsız Üye)Üye Piraye Erdem (Bağımsız Üye)Kurumsal Yönetim KomitesiBaşkan Osman Nezihi Alptürk (Bağımsız Üye)Üye Piraye Erdem (Bağımsız Üye)Üye Hasan Hüsnü GüzelözDenetimden Sorumlu KomiteBaşkan Piraye Erdem (Bağımsız Üye)Üye Osman Nezihi Alptürk (Bağımsız Üye)Üye Mahmut Kaya (Yönetim Kurulu Üyesi) Aday Gösterme KomitesiBaşkan Piraye Erdem (Bağımsız Üye)Üye Utku Ergüder (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862417BIST