***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.07.2020 15:15
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.05.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.07.2020 tarihli 2020-08 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında, 22.07.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yeni yönetim kurulu seçilmesi sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"ne uygun olarak Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Başkan Osman Nezihi Alptürk (Bağımsız Üye)
Üye Piraye Erdem (Bağımsız Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan Osman Nezihi Alptürk (Bağımsız Üye)
Üye Piraye Erdem (Bağımsız Üye)
Üye Hasan Hüsnü Güzelöz
Denetimden Sorumlu Komite
Başkan Piraye Erdem (Bağımsız Üye)
Üye Osman Nezihi Alptürk (Bağımsız Üye)
Üye Mahmut Kaya (Yönetim Kurulu Üyesi) Aday Gösterme Komitesi
Başkan Piraye Erdem (Bağımsız Üye)
Üye Utku Ergüder (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862417
BIST
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|KRGYO
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|KENT
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|QNBFL
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|% 7,77
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|GSDHO
|2,65
|454.975.912
|% 1,15
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|8,9663
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|
|Frank
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|7,5840
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|% 1,07
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|
|Alış
|Satış
|%
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|1.938
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|Altın Gr.
|431
|431
|2,40
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|Cumhuriyet
|2.829
|2.864
|37,30
|
|Tam
|2.914
|2.946
|38,50
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|Yarım
|1.415
|1.438
|18,80
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|Çeyrek
|710
|720
|9,40
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|Gümüş.Ons
|23,86
|23,91
|-0,71
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|Gümüş Gr.
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|-0,12
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