***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.06.2020 18:01
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2020, 14.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.05.2020
Tescil Tarihi
01.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere,
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 14.05.2020 tarihli olağan genel kurul kararı 01.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848173
BIST
18:05107.266
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.745,72
|Açılış
|: 106.481
|
|Önceki Kapanış
|: 105.520
|
107.372
En Düşük
106.357
18:056,8087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0116
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8269
En Düşük
6,7931
18:057,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,6054
En Düşük
7,5388
18:05380,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,26
|Açılış
|: 380,46
|
|Önceki Kapanış
|: 379,24
|
382,30
En Düşük
378,10
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|7,48
|2.418.737
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,77
|399.598
|% 10,00
|
|TKURU
|15,07
|272.457
|% 10,00
|
|YONGA
|24,88
|176.971
|% 9,99
|
|GLBMD
|5,40
|7.537.908
|% 9,98
|
|EKIZ
|7,29
|1.015.431
|% -10,00
|
|AYCES
|25,16
|677.541
|% -7,09
|
|AVTUR
|2,00
|7.212.522
|% -6,54
|
|CMBTN
|68,50
|3.795.567
|% -6,36
|
|ARDYZ
|27,90
|52.109.191
|% -5,81
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|ASELS
|31,90
|1.187.846.891
|% 5,70
|
|THYAO
|12,76
|928.637.076
|% 1,27
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|EKGYO
|1,61
|739.401.407
|% 9,52
|
|GSRAY
|3,33
|796.976.605
|% -1,77
|
|YKBNK
|2,38
|404.596.431
|% 2,59
|
|ODAS
|2,00
|317.786.541
|% 3,09
|
|GARAN
|8,00
|1.210.364.305
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4740
|8,5165
|% 0,93
|
|Frank
|7,0584
|7,1009
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8095
|1,8186
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|7,75
|
|Altın Gr.
|380
|381
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.505
|31,20
|
|Tam
|2.537
|2.577
|27,90
|
|Yarım
|1.238
|1.262
|21,30
|
|Çeyrek
|619
|629
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,00
|0,08
|
|B. Petrol
|38,27
|38,27
|0,43
|