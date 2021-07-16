***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Nehir Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation şirketinin garantör olduğu bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında, 2023 yılında teslim edilmek üzere Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek 38.000 DWT taşıma kapasitesine sahip 1 adet kuru yük gemisi alımı konusunda 16 Temmuz 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951543BIST