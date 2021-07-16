***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2021 18:10
***GSDDE*** GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Nehir Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation şirketinin garantör olduğu bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında, 2023 yılında teslim edilmek üzere Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek 38.000 DWT taşıma kapasitesine sahip 1 adet kuru yük gemisi alımı konusunda 16 Temmuz 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951543
BIST
18:051.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,97
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.357
18:058,5029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0615
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
18:0510,0921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0445
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
18:05496,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -7,44
|Açılış
|: 496,63
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
494,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|293,80
|70.022.601
|% 10,00
|
|KGYO
|7,15
|35.196.439
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.820.818
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|12.011.294
|% 9,98
|
|BAGFS
|16,64
|1.420.221
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,78
|41.790.258
|% -7,05
|
|EKIZ
|7,49
|394.066
|% -6,37
|
|CASA
|127,10
|317.246
|% -5,57
|
|MMCAS
|6,02
|146.910
|% -4,44
|
|KRONT
|54,20
|14.555.824
|% -3,64
|
|SASA
|30,32
|1.519.782.956
|% -2,70
|
|THYAO
|13,08
|585.692.068
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|ARCLK
|33,42
|366.124.740
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,04
|133.470.229
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|208.910.791
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,06
|72.955.540
|% 1,92
|
|GARAN
|8,35
|574.698.560
|% -0,95
|
|KRDMD
|7,38
|411.183.440
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5012
|8,5029
|% -0,72
|
|Euro
|10,0684
|10,0921
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,6921
|11,7507
|% -1,03
|
|Frank
|9,2174
|9,2729
|% -0,87
|
|Riyal
|2,2611
|2,2724
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-13,57
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-7,12
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.362
|-9,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-8,85
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|-4,28
|
|Çeyrek
|799
|817
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,72
|25,76
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,04
|7,05
|-0,21
|
|B. Petrol
|73,81
|73,81
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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