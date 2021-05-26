***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
26.05.2021 23:40
***GSDHO*** GSD HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarihli onayı sonrasında 26 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında da onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938322
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,84
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.427
En Düşük
1.393
18:058,4584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4584
En Düşük
8,4556
18:0510,3554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0397
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3554
En Düşük
10,3174
18:05515,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,15
|Açılış
|: 515,63
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
514,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|336,60
|888.808
|% 10,00
|
|RYSAS
|3,74
|5.209.397
|% 10,00
|
|AYCES
|76,55
|4.941.150
|% 9,99
|
|SUMAS
|61,15
|424.815
|% 9,98
|
|MAALT
|220,90
|36.275.822
|% 9,96
|
|KUTPO
|49,50
|4.597.362
|% -10,00
|
|DERHL
|6,58
|48.813.451
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|51.388.077
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.695.757
|% -9,97
|
|ESCOM
|5,90
|73.371.580
|% -9,37
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|THYAO
|13,05
|1.132.503.875
|% 1,16
|
|TRILC
|48,10
|1.063.436.167
|% 1,95
|
|KOZAL
|125,50
|912.151.812
|% 2,45
|
|KARSN
|4,85
|688.588.361
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,17
|659.035.216
|% 2,36
|
|EKGYO
|1,90
|485.713.476
|% 2,70
|
|GARAN
|8,13
|1.978.041.151
|% 4,23
|
|SKBNK
|1,12
|176.943.236
|% 1,82
|
|TSKB
|1,36
|207.020.015
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4552
|8,4584
|% 0,03
|
|Euro
|10,3090
|10,3554
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,9053
|11,9650
|% -0,26
|
|Frank
|9,3846
|9,4411
|% -0,31
|
|Riyal
|2,2479
|2,2591
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-0,08
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,09
|
|B. Petrol
|68,69
|68,69
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CUSAN
Yüzde 4.84 oranında artışla 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 417 adet işlem
-
17:58SEYKM
Yüzde 8.25 oranında artışla 25.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 351, 861 adet işlem
-
17:57DZGYO
Yüzde 6.11 oranında artışla 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 399, 156 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 15, 565.00 milyon TL de
-
17:55MARTI
Yüzde 4.72 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 309, 596 adet işlem