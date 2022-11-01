***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.11.2022 13:16
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen 31/10/2022 vadeli Uluslararası paylara ve endekslere dayalı varantların itfa fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 31 Ekim 2022 vadeli Uluslararası paylara ve endekslere dayalı Varantların vade sonu itfa fiyatlarını içeren tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075858
BIST
17:524.044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 65,32
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:5218,6212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:5218,3827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0209
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3393
17:52986,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,43
|Açılış
|: 986,30
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:52
|GESAN
|180,40
|326.744.734
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|70.624.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.859.268
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.790.465
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.323.384
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|118.833.904
|% -9,93
|
|LIDER
|48,44
|154.039.883
|% -8,60
|
|KRTEK
|25,14
|101.296.004
|% -8,11
|
|VERTU
|32,90
|165.004.415
|% -8,10
|
|TRCAS
|21,94
|331.528.070
|% -7,89
|
|THYAO
|102,10
|5.959.523.473
|% 0,79
|
|SASA
|130,50
|4.114.131.783
|% 8,57
|
|ASELS
|33,24
|3.589.218.123
|% 3,17
|
|SISE
|32,98
|3.344.912.581
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,52
|3.000.074.499
|% -0,68
|
|EKGYO
|4,48
|2.683.343.134
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,28
|2.595.257.435
|% 0,76
|
|ISCTR
|9,09
|2.404.538.293
|% -2,47
|
|AKBNK
|14,52
|3.000.074.499
|% -0,68
|
|TSKB
|2,99
|599.555.472
|% -0,66
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6171
|18,6212
|% 0,08
|
|Euro
|18,3648
|18,3827
|% -0,11
|
|Sterlin
|21,2910
|21,3978
|% 0,15
|
|Frank
|18,5559
|18,6677
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,11
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|12,88
|
|Altın Gr.
|985
|985
|7,91
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.622
|6.680
|29,00
|
|Yarım
|3.226
|3.264
|15,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.631
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,70
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,29
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|1,66
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de