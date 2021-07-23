***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri
23.07.2021 19:46
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Transfer Görüşmeleri )
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Türkçe
Transfer Görüşmeleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Adı-Soyadı
Alexandru Cicaldau
Transfer Görüşmelerine Konu Futbolcunun Kulübü
Universitatea Craiova Kulübü
Transfer Şekli
Satın Alma (Purchase)
Açıklamalar
08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951675
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0122
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5720
En Düşük
8,5282
12:3510,0892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0102
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1047
En Düşük
10,0419
12:35495,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,31
|Açılış
|: 495,22
|
|Önceki Kapanış
|: 497,54
|
498,15
En Düşük
492,25
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5493
|8,5518
|% -0,14
|
|Euro
|10,0681
|10,0892
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,7258
|11,7846
|% -0,26
|
|Frank
|9,2539
|9,3096
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2727
|2,2841
|% -0,17
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-5,48
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|0,27
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:47
BLCYT, SAMAT, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:32
DIRIT, EDIP, KGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:17
UNLU, HURGZ, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:02
NUGYO, YAYLA, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:47
NUGYO, ALMAD, AVOD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında