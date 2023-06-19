***GUBRF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
19.06.2023 18:37
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_GUBRF0723
0AB9F841002F5EF3
F_GUBRF0723 0AB9F841002F7CD6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160148
BIST
'
18:055.269
En Düşük
|Değişim
|: -3,77%
|| -206,17
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.269
En Yüksek
5.485
18:0523,6229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0086
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
18:0525,7859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0529
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
18:051.480,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -6,22
|Açılış
|: 1.480,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|41,58
|18.519.492
|% 10,00
|
|INGRM
|643,70
|11.707.801
|% 10,00
|
|KONKA
|38,74
|146.361.878
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|33.426.915
|% 9,99
|
|FORTE
|17,73
|27.895.602
|% 9,99
|
|IHAAS
|125,10
|58.109.850
|% -10,00
|
|VKFYO
|17,03
|3.981.290
|% -9,99
|
|KRGYO
|17,66
|44.613.586
|% -9,62
|
|PARSN
|82,30
|133.232.385
|% -9,26
|
|OSMEN
|92,45
|52.898.195
|% -8,92
|
|THYAO
|174,00
|6.958.862.974
|% -3,71
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|ASTOR
|54,00
|3.521.292.131
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|YKBNK
|12,19
|3.549.144.830
|% -4,77
|
|AKBNK
|18,51
|4.156.198.487
|% -2,01
|
|ISCTR
|12,88
|2.593.728.766
|% -4,02
|
|ZOREN
|2,87
|436.906.222
|% -2,38
|
|ODAS
|6,68
|1.000.249.534
|% 2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6017
|23,6229
|% 0,04
|
|Euro
|25,7604
|25,7859
|% -0,20
|
|Sterlin
|30,0831
|30,2340
|% -0,32
|
|Frank
|26,2413
|26,3994
|% -0,29
|
|Riyal
|6,2751
|6,3066
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-7,66
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.728
|4.844
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.364
|2.422
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|-0,50
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EYGYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 18.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 563, 222 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 5, 295 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 3 altında . İşlem hacmi 55, 189.00 milyon TL de
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17:58KLKIM
Yüzde -8.19 oranında düşüşle 51.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 271, 009 adet işlem
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17:57ERCB
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 610, 109 adet işlem
-
17:56OYAKC
Yüzde -6.63 oranında düşüşle 38.56 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 247, 213 adet işlem