***GUBRF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
28.08.2023 16:26
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 28 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_GUBRF0823 0AC3D042001FB9E3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189942
BIST
'
16:397.983
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 265,87
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.987
16:3926,5636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0301
|Açılış
|: 26,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
16:3928,7366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1240
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
16:391.635,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.635,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,34
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler16:37
|IZENR
|44,66
|910.243.908
|% 10,00
|
|CRFSA
|83,05
|115.270.086
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|186.322.731
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|117.636.471
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|354.396.802
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|4.673.825
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|3.427.137
|% -10,00
|
|KTLEV
|61,95
|1.198.247.732
|% -9,96
|
|TETMT
|1.400,10
|3.412.455
|% -9,67
|
|EGEPO
|21,48
|541.497.914
|% -7,57
|
|SISE
|54,80
|10.422.104.171
|% 6,82
|
|THYAO
|253,90
|8.378.538.857
|% 6,68
|
|ISCTR
|20,54
|8.280.207.218
|% 9,96
|
|ASTOR
|136,50
|6.895.282.753
|% 8,85
|
|TUPRS
|141,70
|6.108.581.711
|% 6,14
|
|ISCTR
|20,54
|8.280.207.218
|% 9,96
|
|ZOREN
|4,97
|1.334.591.748
|% 2,05
|
|YKBNK
|17,07
|4.554.463.471
|% 2,71
|
|EKGYO
|8,68
|2.203.007.865
|% 0,46
|
|SKBNK
|4,16
|831.320.378
|% 3,48
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5600
|26,5652
|% 0,12
|
|Euro
|28,7154
|28,7327
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,3333
|33,5005
|% 0,20
|
|Frank
|29,9082
|30,0884
|% 0,04
|
|Riyal
|7,0606
|7,0960
|% 0,13
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|1,51
|
|Altın Gr.
|1.634
|1.634
|0,09
|
|Cumhuriyet
|11.198
|11.373
|-96,00
|
|Tam
|10.962
|11.043
|-58,00
|
|Yarım
|5.498
|5.543
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.771
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,54
|20,57
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|0,05
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:51USAK
Yüzde 9.49 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 094, 682 adet işlem
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16:49TMSN
Yüzde 6.59 oranında artışla 93.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 976, 580 adet işlem
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16:48XU100
Endeks 7, 983 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 46 üstünde . İşlem hacmi 133, 465.00 milyon TL de
-
16:48SISE
Yüzde 6.73 oranında artışla 54.75 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 360, 719 adet işlem
-
16:47YEOTK
Yüzde 6.85 oranında artışla 156.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 299, 953 adet işlem