***GUBRF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
28.09.2023 14:24
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
İlgili Şirketler [GUBRF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 28 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme
İşlem No
F_GUBRF0923
0AC82E4200091C4C
F_GUBRF1023
0AC82E4200097673
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197844
BIST
'
17:598.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,98
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.188
En Yüksek
8.288
17:5927,4178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,5139
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4318
En Düşük
26,9046
17:5929,1157
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,6942
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,1157
En Düşük
28,4258
17:591.641,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 20,39
|Açılış
|: 1.641,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.657,29
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EBEBK
|75,90
|1.079.591.972
|% 10,00
|
|SODSN
|65,45
|2.677.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|665,50
|17.262.751
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,88
|62.599.342
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|177.986.817
|% 9,99
|
|ADGYO
|29,52
|417.777.042
|% -10,00
|
|SMRTG
|82,35
|3.076.354.230
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|910.227.393
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|5.384.771
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|131.498.497
|% -9,99
|
|THYAO
|243,20
|23.586.282.556
|% 5,56
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|TUPRS
|164,00
|6.487.290.640
|% 0,18
|
|ISCTR
|25,42
|4.826.912.713
|% -0,31
|
|SASA
|48,20
|4.719.103.127
|% -0,25
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|EKGYO
|8,02
|2.572.309.354
|% -0,25
|
|ODAS
|13,37
|3.324.078.113
|% 4,86
|
|ZOREN
|5,19
|1.276.874.145
|% 0,19
|
|IHLAS
|1,24
|290.030.661
|% 4,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4101
|27,4169
|% 1,91
|
|Euro
|29,0867
|29,1032
|% 2,40
|
|Sterlin
|33,3685
|33,5358
|% 2,56
|
|Frank
|29,7997
|29,9793
|% 2,50
|
|Riyal
|7,2848
|7,3214
|% 1,92
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-13,33
|
|Altın Gr.
|1.638
|1.638
|16,82
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|10.920
|11.025
|-78,00
|
|Yarım
|5.477
|5.535
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.730
|2.768
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,78
|0,28
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-0,42
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 4.04 oranında artışla 239.70 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 611, 373 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 137, 200 adet işlem
-
17:57HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 698, 230 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 134, 763.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde 4.03 oranında artışla 711.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 165 adet işlem