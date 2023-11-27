***GUBRF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
27.11.2023 17:56
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 27 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_GUBRF1123 0AD09C420008D5F7
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220275
BIST
'
18:058.107
En Düşük
|Değişim
|: 1,85%
|| 147,24
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.129
18:0528,9052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0466
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8600
|
28,9181
En Düşük
28,8129
18:0531,6340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0283
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5000
|
31,8136
En Düşük
31,5383
18:051.868,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.868,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|221,20
|57.425.953
|% 10,00
|
|MEKAG
|85,80
|224.351.653
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|220.668.952
|% 10,00
|
|FLAP
|13,31
|249.366.135
|% 10,00
|
|KONYA
|9.020,00
|797.300.795
|% 10,00
|
|EUYO
|18,00
|11.507.667
|% -10,00
|
|DAPGM
|50,40
|100.990.462
|% -10,00
|
|SODSN
|105,40
|6.466.805
|% -9,99
|
|MARKA
|27,46
|4.703.401
|% -9,97
|
|ORMA
|184,00
|11.141.445
|% -9,80
|
|THYAO
|260,00
|10.101.523.292
|% 0,10
|
|ISCTR
|22,46
|7.115.608.314
|% 5,64
|
|AKBNK
|34,22
|4.512.525.127
|% 7,41
|
|YKBNK
|19,03
|4.479.028.515
|% 6,79
|
|TUPRS
|155,90
|3.851.471.244
|% 3,59
|
|ZOREN
|5,31
|2.464.318.158
|% 6,63
|
|ISCTR
|22,46
|7.115.608.314
|% 5,64
|
|YKBNK
|19,03
|4.479.028.515
|% 6,79
|
|EKGYO
|7,57
|1.369.739.569
|% 3,42
|
|IHLAS
|1,29
|193.352.939
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8965
|28,9108
|% 0,18
|
|Euro
|31,6223
|31,6321
|% 0,08
|
|Sterlin
|36,3804
|36,5628
|% 0,26
|
|Frank
|32,6889
|32,8859
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6854
|7,7240
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,76
|24,79
|% 0,66
|
|Platin
|923,15
|924,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.060,75
|1.066,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,46
|2.013,74
|% 0,66
|