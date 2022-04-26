***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:57
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUBRF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023985
BIST
17:592.417
En Yüksek
|Değişim
|: -2,64%
|| -65,57
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
17:5914,8008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0331
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:5915,7851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0486
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7596
17:59907,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,08
|Açılış
|: 906,89
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ACSEL
|43,12
|69.598.538
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|30.992.340
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|LIDFA
|5,72
|40.789.398
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|285.593.177
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.533.558
|% -9,87
|
|KGYO
|4,65
|22.586.281
|% -9,36
|
|MANAS
|21,70
|12.103.766
|% -9,05
|
|THYAO
|39,20
|7.012.563.031
|% -1,01
|
|KRDMD
|14,65
|3.150.689.179
|% -2,72
|
|GARAN
|14,97
|2.127.313.206
|% 0,00
|
|SISE
|17,64
|2.061.366.615
|% -1,62
|
|YKBNK
|4,96
|1.955.460.832
|% -3,31
|
|ODAS
|2,39
|851.905.220
|% -3,63
|
|KLSYN
|2,30
|142.006.684
|% 7,98
|
|HLGYO
|1,98
|69.748.116
|% -4,35
|
|PEKGY
|1,24
|41.381.208
|% -5,34
|
|CONSE
|4,07
|125.150.097
|% -1,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7939
|14,8019
|% 0,23
|
|Euro
|15,7627
|15,7782
|% -0,35
|
|Sterlin
|18,6239
|18,7173
|% -0,80
|
|Frank
|15,3585
|15,4510
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9341
|3,9538
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|7,14
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,34
|
Seans Raporu
17:59
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