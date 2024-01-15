***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2024 16:14
***GUBRF*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GUBRF]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GUBRF.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240174
BIST
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16:468.057
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 70,33
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:4630,1021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 30,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:4633,0020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0450
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:461.987,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,63
|Açılış
|: 1.987,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:44
|PKENT
|267,00
|188.678.959
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.400.734
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.814.266
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|206.971.118
|% 9,95
|
|HATEK
|14,03
|201.478.793
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|191.800.704
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,88
|50.473.665
|% -6,27
|
|IZFAS
|14,30
|57.982.219
|% -6,17
|
|SAMAT
|46,20
|298.064.507
|% -4,70
|
|THYAO
|252,75
|6.216.047.272
|% 0,70
|
|KCHOL
|162,00
|4.917.449.012
|% 4,18
|
|AKBNK
|43,10
|4.631.696.189
|% -0,37
|
|ISCTR
|25,46
|3.877.012.192
|% -1,93
|
|YKBNK
|22,50
|3.500.486.559
|% -1,92
|
|YKBNK
|22,50
|3.500.486.559
|% -1,92
|
|ISCTR
|25,46
|3.877.012.192
|% -1,93
|
|ADESE
|2,26
|276.308.849
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,27
|925.354.799
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,10
|4.631.696.189
|% -0,37
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1017
|% 0,01
|
|Euro
|32,9886
|33,0016
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,1763
|38,3677
|% -0,18
|
|Frank
|35,0955
|35,3069
|% -0,23
|
|Riyal
|8,0020
|8,0422
|% 0,00
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,14
|23,17
|% 0,66
|
|Platin
|914,57
|915,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,43
|973,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,33
|77,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,33
|2.053,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:44
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16:59IZENR
Yüzde 7.03 oranında artışla 29.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 845, 570 adet işlem
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16:58GLYHO
Yüzde 5.20 oranında artışla 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 192, 600 adet işlem
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16:57VKING
Yüzde 8.43 oranında artışla 30.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 505, 669 adet işlem
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16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ISCTR, YKBNK
-
16:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, FROTO, ASTOR