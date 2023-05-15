***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi19.04.2023Tescil Tarihi10.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10.05.2023 - 10828Açıklamalar2023 yılı hesap dönemiyle ilgili Şirketimizin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği almak zorunda olduğu bağımsız denetim hizmeti için Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı, Şirketimizin 19 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151570BIST