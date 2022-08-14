***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Esas Sözleşme
14.08.2022 13:36
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Esas Sözleşmesi
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
11-Yönetim Kurulu 09/06/2022 09/06/2022 10595
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055291
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -4,19
|Açılış
|: 2.872
|
|Önceki Kapanış
|: 2.868
|
2.897
En Düşük
2.841
17:5917,9322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 17,9930
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9702
En Düşük
17,9030
17:5918,4272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1054
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6100
|
18,5531
En Düşük
18,3728
17:591.037,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,09
|Açılış
|: 1.038,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,69
|
1.039,69
En Düşük
1.030,48
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TKNSA
|9,57
|302.519.168
|% 10,00
|
|POLHO
|6,38
|192.507.133
|% 10,00
|
|COSMO
|20,90
|4.503.937
|% 10,00
|
|TRCAS
|10,57
|105.044.965
|% 9,99
|
|BARMA
|47,90
|64.239.744
|% 9,96
|
|KZBGY
|28,26
|81.120.845
|% -10,00
|
|PAMEL
|168,50
|22.544.444
|% -9,99
|
|AKENR
|1,98
|121.314.362
|% -9,59
|
|TEKTU
|1,71
|65.714.671
|% -8,06
|
|BLCYT
|11,90
|73.015.732
|% -7,75
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 1,63
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% -0,08
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% -1,91
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% -3,20
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% -3,01
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 2,80
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 3,58
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9258
|17,9322
|% -0,03
|
|Euro
|18,3727
|18,4272
|% -0,57
|
|Sterlin
|21,6822
|21,7909
|% -0,70
|
|Frank
|18,9561
|19,0702
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7579
|4,7817
|% -0,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|12,29
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|6,05
|
|Cumhuriyet
|6.924
|7.029
|5,00
|
|Tam
|6.947
|7.033
|41,00
|
|Yarım
|3.385
|3.438
|20,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.719
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,84
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,28
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|-1,76
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem