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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

08.11.2022 19:45
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

2022 3. Çeyrek Faaliyet Raporu ekte pdf formatında kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078364


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GUBRF 162,80 776.946.178 % 10,00  
OTTO 40,70 1.098.139 % 10,00  
GRSEL 15,95 31.682.808 % 10,00  
KMPUR 117,70 114.465.646 % 10,00  
HEKTS 32,80 3.168.576.061 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5919 18,5948 % 0,64  
Euro 18,7604 18,7749 % 1,29  
Sterlin 21,4318 21,5393 % 1,01  
Frank 18,8015 18,9147 % 0,98  
Riyal 4,9295 4,9543 % 0,52  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 41,29  
Altın Gr. 1.026 1.026 31,15  
Cumhuriyet 6.669 6.769 -19,00  
Tam 6.847 6.915 167,00  
Yarım 3.336 3.381 82,00  
Çeyrek 1.673 1.690 40,00  
Gümüş.Ons 21,59 21,63 0,83  
Gümüş Gr. 12,87 12,89 0,53  
B. Petrol 97,33 97,33 -0,59  
Seans Raporu 18:05
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