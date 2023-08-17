***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 22:18
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023 - 30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 30 Haziran 2023 tarihli gelir tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186811
BIST