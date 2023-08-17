***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023 - 30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2023 Yılı 2. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 30 Haziran 2023 tarihli gelir tablosu ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186811BIST