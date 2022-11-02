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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Belgesi

02.11.2022 10:50
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Belgesi


***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1564 sayılı kararı ile, 05.09.2022 ve 13.09.2022 tarihli açıklamalarımıza konu olan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere toplam 3.000.000.000 Türk Lirası (Üç Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076128


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NTGAZ 35,88 176.879.540 % 9,99  
MNDTR 25,12 154.530.992 % 9,98  
VAKKO 37,26 12.775.262 % 9,98  
AFYON 6,98 137.979.442 % 9,92  
KRONT 80,90 37.602.391 % 9,32  
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Riyal 4,9397 4,9644 % 0,13  
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Altın Ons 1.655 1.655 7,29  
Altın Gr. 990 990 4,86  
Cumhuriyet 6.615 6.715 26,00  
Tam 6.652 6.707 12,00  
Yarım 3.241 3.279 6,00  
Çeyrek 1.626 1.638 3,00  
Gümüş.Ons 19,70 19,73 0,09  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 0,04  
B. Petrol 94,87 94,87 0,22  
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