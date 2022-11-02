***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Belgesi
02.11.2022 10:50
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1564 sayılı kararı ile, 05.09.2022 ve 13.09.2022 tarihli açıklamalarımıza konu olan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere toplam 3.000.000.000 Türk Lirası (Üç Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076128
BIST
12:254.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 24,37
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.090
En Düşük
4.040
12:2518,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0327
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
12:2518,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0790
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4582
En Düşük
18,2949
12:25990,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,62
|Açılış
|: 990,84
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,15
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler12:25
|NTGAZ
|35,88
|176.879.540
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|154.530.992
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|12.775.262
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|137.979.442
|% 9,92
|
|KRONT
|80,90
|37.602.391
|% 9,32
|
|MARTI
|5,57
|20.125.288
|% -9,87
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,30
|163.916.009
|% -7,34
|
|HEDEF
|13,72
|60.829.704
|% -7,11
|
|LIDER
|45,00
|32.030.708
|% -6,76
|
|THYAO
|100,60
|2.414.726.837
|% -1,76
|
|ASELS
|34,30
|2.041.579.547
|% 2,88
|
|SASA
|127,60
|2.022.765.111
|% -2,97
|
|TUPRS
|395,60
|1.127.565.331
|% 1,44
|
|PETKM
|14,04
|1.055.011.218
|% 3,16
|
|EKGYO
|4,55
|700.045.218
|% 0,89
|
|SKBNK
|2,01
|237.246.978
|% 0,50
|
|ODAS
|8,28
|940.576.640
|% 5,61
|
|TSKB
|3,09
|347.958.481
|% 4,04
|
|IHLGM
|1,01
|98.707.010
|% 2,02
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6160
|18,6188
|% 0,18
|
|Euro
|18,4217
|18,4382
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,3462
|21,4533
|% 0,28
|
|Frank
|18,5832
|18,6951
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9397
|4,9644
|% 0,13
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|7,29
|
|Altın Gr.
|990
|990
|4,86
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|26,00
|
|Tam
|6.652
|6.707
|12,00
|
|Yarım
|3.241
|3.279
|6,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|94,87
|94,87
|0,22
|