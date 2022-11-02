***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Belgesi









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1564 sayılı kararı ile, 05.09.2022 ve 13.09.2022 tarihli açıklamalarımıza konu olan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere toplam 3.000.000.000 Türk Lirası (Üç Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076128BIST