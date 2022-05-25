***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kâr Dağıtımına İlişkin Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 28.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)GUBRF, TRAGUBRF91E2 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)GUBRF, TRAGUBRF91E2 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz, 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 523.125.635,00 TL Konsolide Net Dönem Kârı (Ana Ortaklık Payları) elde etmiştir. Yasal Kayıtlara Göre Net Dönem Karı ise 755.928.336,79 TL'dir.Yasal Kayıtlara Göre elde edilen 755.928.336,79 TL Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 30.maddesi ve TTK'ya uygun olarak öncelikle 362.132.883,58 TL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi, daha sonra 14.343.914,61 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 379.451.538,60 TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasınaSPK'ya Göre hazırlanan finansal tablolara göre ise, 523.125.635,00 TL Net Dönem Kârından (Ana Ortaklık Payları) 14.343.914,61 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 508.781.720,39 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasınaBu çerçevede ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nun Yönetim Kurulu önerisi olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarların onayına sunulmasına karar verilmiştir. İlgili öneri 25.05.2022 tarihli Genel Kurul'da hissedarlarımız tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 334.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 52.456.085Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 608.263.683 808.231.984,244. Vergiler ( - ) 138.474.285 52.303.647,455. Net Dönem Kârı 523.125.635 755.928.336,796. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 362.132.883,587. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 14.343.914,61 14.343.914,618. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 508.781.720,39 379.451.538,6Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 508.781.720,39 379.451.538,69. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 1.508.968,52 1.508.968,5210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 510.290.688,91 380.960.507,1211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 508.781.720,39 379.451.538,620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032425BIST