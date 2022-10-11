***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.10.2022 15:28
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'nın 11.110.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11744 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070756
BIST
15:403.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 20,10
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.564
15:4018,5841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:4018,0826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0532
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:40997,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,04
|Açılış
|: 997,73
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ERCB
|46,72
|48.335.184
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|19.163.143
|% 9,90
|
|YAYLA
|4,78
|65.246.864
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|142.066.639
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.931.372
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|886.088
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.152.335
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.547.137
|% -9,94
|
|BMSCH
|12,35
|163.771.724
|% -7,07
|
|THYAO
|86,40
|3.307.620.950
|% 0,29
|
|PETKM
|15,01
|2.212.670.365
|% 3,09
|
|SASA
|86,35
|2.128.605.646
|% 0,70
|
|ASELS
|32,70
|1.730.062.001
|% -0,24
|
|AKBNK
|13,02
|1.537.221.948
|% 1,80
|
|EKGYO
|4,35
|1.335.368.700
|% 0,69
|
|YKBNK
|8,24
|1.378.698.778
|% 2,36
|
|SKBNK
|1,74
|272.901.007
|% 1,75
|
|PETKM
|15,01
|2.212.670.365
|% 3,09
|
|ODAS
|7,85
|1.003.418.539
|% 4,25
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5802
|18,5841
|% 0,04
|
|Euro
|18,0717
|18,0826
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,5694
|20,6726
|% 0,43
|
|Frank
|18,5870
|18,6990
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9307
|4,9554
|% 0,05
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-20,00
|
|Tam
|6.729
|6.779
|-2,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,07
|
Seans Raporu
15:40
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-
15:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 04 artarak (% 0.69 ) 3, 948
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15:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, SKBNK
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15:55XU100
Endeks 3, 605 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 64 üstünde . İşlem hacmi 38, 889.00 milyon TL de
-
15:55KMPUR
Yüzde 6.85 oranında artışla 81.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 579 adet işlem
-
15:54ISGSY
Yüzde 6.55 oranında artışla 11.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 238, 910 adet işlem