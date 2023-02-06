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***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

06.02.2023 18:57
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler


***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
24.11.2011
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13.12.2011
Davanın Konusu
Kıyı Kanunu Hükümleri Kapsamında Tapu İptali ve Tescil
Karşı Taraf(lar)
Maliye Hazinesi Adına İskenderun Mal Müdürlüğü
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi - 2011/76
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Karşılık ayrılmamıştır.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmamaktadır.
Açıklamalar

Şirketimizin 02/11/2017 tarihli açıklamasında
Hatay ili, İskenderun İlçesi, Sarıseki sınırları içerisinde bulunan Değirmendere Köyü 796 parsel sayılı 79.350 m2 yüzölçümlü şirketimize ait taşınmazın bulunduğu yerden Kıyı Kenar Çizgisi geçtiği iddiası ile ilgili Maliye Hazinesi adına İskenderun Mal Müdürlüğünce açılan taşınmazın tapu kaydının iptali ve kamu adına terkin edilmesi amacıyla açılan dava ile ilgili istinaf başvurumuzun kabul edilerek dosyanın yeniden görülmek üzere mahkemeye iade edildiği duyurulmuştu.
17/01/2023 tarihli açıklamada ise
İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/8 Esas sayılı dosya tahtında yeniden görülen davada Maliye Hazinesi adına İskenderun Mal Müdürlüğü Kıyı Kanunu Hükümleri ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik uyarınca şirketimize ait taşınmazın bulunduğu yerden Kıyı Kenar Çizgisi geçtiği iddiası ile ilgili taşınmazın tapu kaydının iptali ve kamu adına terkin edilmesi amacıyla açılan davanın kısmen kabul edilerek Şirketimize ait taşınmazın 78.674,76 m2'lik kısmının tapu kaydının iptali ile kıyı kenar çizgisi olarak terkini ile tescil dışı bırakılmasına, fazlaya ilişkin istemin reddine ve Şirketimizce açılmış karşı davanın da reddine karar verildiği hukuki sürecin devam etmekte olup gerekçeli kararın şirketimize tebliğini takiben yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulacağı duyurulmuştu.
Gerekçeli kararın tarafımıza tebliği sonrası yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110146


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