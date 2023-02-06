***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi24.11.2011Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi13.12.2011Davanın KonusuKıyı Kanunu Hükümleri Kapsamında Tapu İptali ve TescilKarşı Taraf(lar)Maliye Hazinesi Adına İskenderun Mal MüdürlüğüDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi - 2011/76Davanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıKarşılık ayrılmamıştır.Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmamaktadır.AçıklamalarŞirketimizin 02/11/2017 tarihli açıklamasındaHatay ili, İskenderun İlçesi, Sarıseki sınırları içerisinde bulunan Değirmendere Köyü 796 parsel sayılı 79.350 m2 yüzölçümlü şirketimize ait taşınmazın bulunduğu yerden Kıyı Kenar Çizgisi geçtiği iddiası ile ilgili Maliye Hazinesi adına İskenderun Mal Müdürlüğünce açılan taşınmazın tapu kaydının iptali ve kamu adına terkin edilmesi amacıyla açılan dava ile ilgili istinaf başvurumuzun kabul edilerek dosyanın yeniden görülmek üzere mahkemeye iade edildiği duyurulmuştu.17/01/2023 tarihli açıklamada iseİskenderun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2018/8 Esas sayılı dosya tahtında yeniden görülen davada Maliye Hazinesi adına İskenderun Mal Müdürlüğü Kıyı Kanunu Hükümleri ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik uyarınca şirketimize ait taşınmazın bulunduğu yerden Kıyı Kenar Çizgisi geçtiği iddiası ile ilgili taşınmazın tapu kaydının iptali ve kamu adına terkin edilmesi amacıyla açılan davanın kısmen kabul edilerek Şirketimize ait taşınmazın 78.674,76 m2'lik kısmının tapu kaydının iptali ile kıyı kenar çizgisi olarak terkini ile tescil dışı bırakılmasına, fazlaya ilişkin istemin reddine ve Şirketimizce açılmış karşı davanın da reddine karar verildiği hukuki sürecin devam etmekte olup gerekçeli kararın şirketimize tebliğini takiben yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulacağı duyurulmuştu.Gerekçeli kararın tarafımıza tebliği sonrası yasal süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110146BIST