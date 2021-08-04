***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz, Kocaeli Yarımca Tesisleri bünyesinde 110.000-ton kapasiteli bir depolama ve torbalama tesisinin inşası ile ilgili süreçlerin yürütülmesi için idareye yetki vermiştir.23.783-m2 kapalı alana sahip olacak tesisin yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Yapılacak olan yeni depolama ve torbalama tesisiyle birlikte Yarımca Tesisleri'nin toplam depolama kapasitesi 160 bin ton olacaktır. Yeni depolama ve torbalama tesisi, operasyonel iş süreçlerinde iyileşme sağlayacak olup bunun sonucunda ürün maliyetlerine ve kalitesine olumlu yönde etki edecektir.Konu ile alakalı gelişmeler hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954677BIST