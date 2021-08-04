***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2021 15:55
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim kurulumuz, Kocaeli Yarımca Tesisleri bünyesinde 110.000-ton kapasiteli bir depolama ve torbalama tesisinin inşası ile ilgili süreçlerin yürütülmesi için idareye yetki vermiştir.
23.783-m2 kapalı alana sahip olacak tesisin yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Yapılacak olan yeni depolama ve torbalama tesisiyle birlikte Yarımca Tesisleri'nin toplam depolama kapasitesi 160 bin ton olacaktır. Yeni depolama ve torbalama tesisi, operasyonel iş süreçlerinde iyileşme sağlayacak olup bunun sonucunda ürün maliyetlerine ve kalitesine olumlu yönde etki edecektir.
Konu ile alakalı gelişmeler hususunda kamuoyu bilgilendirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954677
BIST
15:541.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.412
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|Önceki Kapanış
|: 1.409
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1.422
En Düşük
1.412
15:548,4274
En Yüksek
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|: 0,27%
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|Açılış
|: 8,4330
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,3721
15:5410,0306
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:54
|ISGSY
|10,67
|35.079.417
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.406.437
|% 9,98
|
|SEKUR
|26,02
|35.727.984
|% 9,97
|
|AGYO
|3,53
|30.587.416
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|METUR
|4,98
|179.225.289
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|54.641.686
|% -5,26
|
|CEOEM
|8,33
|20.420.844
|% -3,48
|
|CRFSA
|39,00
|4.853.998
|% -3,47
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|GARAN
|9,02
|1.531.375.064
|% 1,81
|
|THYAO
|12,74
|566.173.408
|% 0,87
|
|AKBNK
|5,40
|484.451.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,89
|459.770.746
|% 1,28
|
|SISE
|7,82
|337.275.177
|% 0,39
|
|GARAN
|9,02
|1.531.375.064
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,46
|269.940.969
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|141.102.208
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,40
|484.451.242
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,82
|113.942.684
|% 1,11
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4251
|8,4274
|% 0,27
|
|Euro
|10,0256
|10,0306
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,7142
|11,7730
|% 0,50
|
|Frank
|9,3033
|9,3593
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2419
|2,2531
|% 0,37
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|16,38
|
|Altın Gr.
|495
|495
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|21,00
|
|Tam
|3.263
|3.346
|20,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|9,73
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,42
|71,42
|-0,99
|