***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2021 11:29
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurumu Başkanlığı'nın 26.08.2021 tarih ve E-13183850-110.01.04-30794 sayılı yazısı ile 21-38/543-M sayılı Kurul Kararı çerçevesinde aralarında şirketimizin de bulunduğu "… ünvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla söz konusu teşebbüsler hakkında Kanun'un 41. maddesi kapsamında soruşturma açılmasına karar verildiği" bildirilmiştir.
Bilindiği üzere, Kurul tarafından soruşturma açılması ihlalin gerçekleştiği anlamına gelmemektedir.
Konu ile gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960747
BIST
14:171.453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,14
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.453
En Düşük
1.444
14:178,3925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:179,8703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0112
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:17484,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,14
|Açılış
|: 484,28
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:15
|DESA
|10,12
|6.877.211
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|YAPRK
|33,72
|36.407.051
|% 9,06
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.715.222
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|THYAO
|12,61
|458.019.865
|% -1,41
|
|GESAN
|23,54
|448.147.361
|% -4,39
|
|KRDMD
|7,67
|374.929.274
|% 1,46
|
|GARAN
|9,48
|333.581.590
|% 0,42
|
|PETKM
|6,22
|328.079.514
|% 2,30
|
|ODAS
|1,48
|136.394.540
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,55
|204.714.317
|% 0,79
|
|PETKM
|6,22
|328.079.514
|% 2,30
|
|KRDMD
|7,67
|374.929.274
|% 1,46
|
|TRGYO
|4,10
|199.924.366
|% 1,99
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3919
|8,3944
|% 0,08
|
|Euro
|9,8656
|9,8738
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,4786
|11,5362
|% 0,22
|
|Frank
|9,1120
|9,1669
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2329
|2,2441
|% 0,17
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,66
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|4,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|5,56
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,69
|
|Çeyrek
|773
|791
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,16
|71,16
|0,98
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:25AYEN
Yüzde 4.44 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 261, 799 adet işlem
-
14:24TIRE
Yüzde 4.95 oranında artışla 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 699, 395 adet işlem
-
14:23YAPRK
Yüzde 8.73 oranında artışla 33.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 105, 057 adet işlem
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 42 artarak (% 0.03 ) 1, 566
-
14:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, ODAS