***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu Başkanlığı'nın 26.08.2021 tarih ve E-13183850-110.01.04-30794 sayılı yazısı ile 21-38/543-M sayılı Kurul Kararı çerçevesinde aralarında şirketimizin de bulunduğu "… ünvanlı teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla söz konusu teşebbüsler hakkında Kanun'un 41. maddesi kapsamında soruşturma açılmasına karar verildiği" bildirilmiştir.Bilindiği üzere, Kurul tarafından soruşturma açılması ihlalin gerçekleştiği anlamına gelmemektedir.Konu ile gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960747BIST