***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2022 17:28
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 13. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin AYDIN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Ahmet BAĞCI seçilmişlerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032428
BIST
17:422.420
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 45,14
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.424
En Düşük
2.384
17:4216,3980
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,3222
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,4540
En Düşük
16,0430
17:4217,5308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2342
|Açılış
|: 17,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,5870
En Düşük
17,2406
17:42973,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,48
|Açılış
|: 973,72
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler17:40
|DAGHL
|27,06
|5.265.993
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|540.364.200
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|62.999.067
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|54.045.696
|% 9,95
|
|HALKB
|5,66
|1.265.871.478
|% 9,90
|
|MEPET
|4,07
|24.785.414
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,52
|117.117.410
|% -9,95
|
|EMKEL
|2,48
|33.702.774
|% -9,82
|
|SELVA
|8,56
|35.753.202
|% -8,94
|
|FENER
|42,64
|302.932.959
|% -7,10
|
|THYAO
|42,56
|3.056.425.637
|% 0,95
|
|SISE
|20,90
|2.771.134.050
|% 5,45
|
|GARAN
|14,86
|2.299.084.690
|% 0,35
|
|ASELS
|23,76
|1.497.905.729
|% 3,04
|
|HALKB
|5,66
|1.265.871.478
|% 9,90
|
|YKBNK
|4,54
|1.212.875.084
|% 3,65
|
|HALKB
|5,66
|1.265.871.478
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,60
|517.696.874
|% 1,56
|
|VAKBN
|4,17
|804.055.431
|% 5,04
|
|GARAN
|14,86
|2.299.084.690
|% 0,35
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3839
|16,3939
|% 1,98
|
|Euro
|17,5054
|17,5254
|% 1,32
|
|Sterlin
|20,4716
|20,5743
|% 1,75
|
|Frank
|16,9457
|17,0477
|% 1,52
|
|Riyal
|4,3520
|4,3738
|% 1,70
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-16,79
|
|Altın Gr.
|972
|973
|6,33
|
|Cumhuriyet
|6.471
|6.569
|62,00
|
|Tam
|6.442
|6.604
|64,66
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,28
|
|Çeyrek
|1.562
|1.597
|15,64
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,09
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,08
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55SEKFK
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 050, 654 adet işlem
-
17:54VAKBN
Yüzde 5.29 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 197, 621, 153 adet işlem
-
17:53MRGYO
Yüzde 5.43 oranında artışla 1.36 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 255, 027 adet işlem
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, GARAN, KOZAL
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 76 artarak (% 2.34 ) 2, 175