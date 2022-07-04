***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kanunu'nun 31.maddesine uygun olarak Şirket esas sözleşmesinin 15.maddesi ile Yönetim Kurulu'na devredilen borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraç yetkisi uyarınca‘'Şirket ihtiyaçları ve piyasa koşulları gözetilerek belirlenecek uygun zaman diliminde tek seferde ya da parçalı olarak toplam 5.000.000.000 TL (Beş milyar Türk Lirası)'ye kadar borçlanma aracı ve/veya kira sertifikasının (yurt içinde ve/veya yurtdışında, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ihraç edilmesine, ihraç işlemleri ile ilgili yetkilendirilecek ve/veya danışmanlık hizmeti alınacak firmaların seçiminin yapılması, seçilen firmalarla sözleşme imzalanması ve ihraçla ilgili diğer tüm iş ve işlemler konusunda idarenin yetkilendirilmesine'' karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041314BIST