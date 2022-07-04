***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 18:18
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Toplantısında
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31.maddesine uygun olarak Şirket esas sözleşmesinin 15.maddesi ile Yönetim Kurulu'na devredilen borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraç yetkisi uyarınca
‘'Şirket ihtiyaçları ve piyasa koşulları gözetilerek belirlenecek uygun zaman diliminde tek seferde ya da parçalı olarak toplam 5.000.000.000 TL (Beş milyar Türk Lirası)'ye kadar borçlanma aracı ve/veya kira sertifikasının (yurt içinde ve/veya yurtdışında, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ihraç edilmesine, ihraç işlemleri ile ilgili yetkilendirilecek ve/veya danışmanlık hizmeti alınacak firmaların seçiminin yapılması, seçilen firmalarla sözleşme imzalanması ve ihraçla ilgili diğer tüm iş ve işlemler konusunda idarenin yetkilendirilmesine'' karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041314
BIST
18:052.406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,79
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.406
18:0516,8247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0702
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
18:0517,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0943
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
18:05977,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,29
|Açılış
|: 977,36
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|15,38
|513.281.810
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|10.377.932
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|40.090.278
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.930.789
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,50
|141.173.677
|% 7,90
|
|LIDFA
|10,04
|43.195.695
|% -9,96
|
|CANTE
|40,00
|87.033.078
|% -9,42
|
|ARMDA
|142,00
|1.806.696
|% -7,25
|
|BALAT
|11,60
|564.799
|% -7,20
|
|MZHLD
|87,00
|21.604.755
|% -6,50
|
|THYAO
|47,68
|3.029.643.423
|% -3,29
|
|KOZAL
|196,50
|1.921.747.800
|% 5,08
|
|SISE
|21,20
|1.805.622.187
|% -0,66
|
|EREGL
|25,96
|1.324.819.989
|% -4,07
|
|KOZAA
|28,30
|1.144.284.233
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,83
|939.809.667
|% 0,71
|
|ODAS
|2,73
|463.761.832
|% -5,54
|
|YKBNK
|4,28
|540.372.407
|% -2,95
|
|TSKB
|1,98
|191.570.506
|% -3,41
|
|KRDMD
|10,67
|941.442.427
|% -5,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8174
|16,8434
|% 0,53
|
|Euro
|17,5517
|17,5714
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,3166
|20,4185
|% 0,54
|
|Frank
|17,4382
|17,5432
|% 0,28
|
|Riyal
|4,4713
|4,4937
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-4,96
|
|Altın Gr.
|978
|978
|1,85
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.529
|6.620
|30,00
|
|Yarım
|3.196
|3.237
|15,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,93
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|0,07
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
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17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem