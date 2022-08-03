***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 18:19
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu üyeliğine seçilmesi nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Adnan GÜN'ün yerine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bağımsız üye olarak bildirilmek üzere Sn. Hasan DURSUN seçilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051583
BIST
18:052.684
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 36,87
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.684
En Düşük
2.665
18:0517,9726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0272
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
18,0522
En Düşük
17,9198
18:0518,2355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0139
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,1933
18:051.015,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.015,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|21,92
|128.731.804
|% 10,01
|
|ULUUN
|22,66
|395.507.734
|% 10,00
|
|GLBMD
|9,35
|16.948.001
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|53.437.053
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|TURGG
|242,20
|25.250.028
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|325.656.524
|% -9,99
|
|KZBGY
|51,75
|137.976.865
|% -9,92
|
|YAYLA
|4,57
|10.031.931
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|THYAO
|54,80
|6.983.756.093
|% 4,68
|
|SISE
|23,30
|2.845.733.922
|% 1,92
|
|SASA
|49,86
|1.890.838.900
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,92
|1.207.579.276
|% 2,29
|
|TSKB
|2,87
|1.183.028.804
|% 9,96
|
|TSKB
|2,87
|1.183.028.804
|% 9,96
|
|EKGYO
|3,16
|779.045.306
|% 2,60
|
|YKBNK
|4,92
|1.207.579.276
|% 2,29
|
|ODAS
|4,13
|874.682.631
|% 3,25
|
|SKBNK
|1,83
|316.590.536
|% 9,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9660
|17,9796
|% 0,19
|
|Euro
|18,2069
|18,2253
|% -0,13
|
|Sterlin
|21,7053
|21,8141
|% -0,20
|
|Frank
|18,5655
|18,6774
|% -0,51
|
|Riyal
|4,7640
|4,7879
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-3,27
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|6.789
|6.892
|-49,00
|
|Tam
|6.792
|6.861
|5,00
|
|Yarım
|3.309
|3.354
|2,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.677
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|98,85
|98,85
|-1,69
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57SKBNK
Yüzde 9.58 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 767, 959 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, KOZAL, KOZAA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.81 ) 2, 358
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KRPLS, ULUUN, AKENR, TMSN, ZOREN, GLBMD, YEOTK, COSMO, SEGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, ISGYO, KZBGY, BRKO, YAYLA