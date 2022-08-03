***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu üyeliğine seçilmesi nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Adnan GÜN'ün yerine, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bağımsız üye olarak bildirilmek üzere Sn. Hasan DURSUN seçilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051583BIST