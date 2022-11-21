***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 21.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaSıvı-toz gübre pazarındaki büyüme potansiyeli göz önüne alınarak mevcut sıvı-toz gübre üretim kapasitesinde artırıma gidilmesine, bu amaçla İskenderun Tesisi'nde yapımı kararlaştırılan NPK Tesisi yerine sıvı-toz gübre üretim tesisi kurulmasına ve tüm süreçlerin yürütülmesi için İdare'nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081447BIST