***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 18:20
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.06.2021 tarihli KAP açıklamamız ekinde işaret edilen 2022 yılsonu hedefine yönelik çalışmalarda son aşamaya gelinmiş olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091592
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0519,9821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
18:051.093,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,21
|Açılış
|: 1.093,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7058
|18,7225
|% 0,09
|
|Euro
|19,9606
|19,9979
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,5157
|22,6286
|% 0,04
|
|Frank
|20,1851
|20,3067
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9642
|4,9891
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,54
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,68
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.378
|7.445
|12,00
|
|Yarım
|3.573
|3.639
|6,00
|
|Çeyrek
|1.792
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|-0,17
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|0,91
|