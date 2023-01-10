***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Kararıyla organizasyon yapısında değişiklik yapılmış olup Şirketimiz Üst Yönetimi aşağıdaki gibi oluşmuşturSn. Aytaç Onkun- Genel Müdür (V)Sn. Ali Fuat Hamurcu (Satış ve Pazarlama Direktörü)Sn. Hüseyin Karakuş (Mali İşler Direktörü)Sn. Musa Goral (Tedarik Zinciri Direktörü)Sn. Ertuğrul Köse (İşletmeler ve Yatırım Planlama Direktörü)Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099645BIST