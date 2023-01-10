***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2023 17:47
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu Kararıyla organizasyon yapısında değişiklik yapılmış olup Şirketimiz Üst Yönetimi aşağıdaki gibi oluşmuştur
Sn. Aytaç Onkun- Genel Müdür (V)
Sn. Ali Fuat Hamurcu (Satış ve Pazarlama Direktörü)
Sn. Hüseyin Karakuş (Mali İşler Direktörü)
Sn. Musa Goral (Tedarik Zinciri Direktörü)
Sn. Ertuğrul Köse (İşletmeler ve Yatırım Planlama Direktörü)
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099645
BIST
18:054.988
En Yüksek
|Değişim
|: -3,54%
|| -182,98
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
4.947
18:0518,7726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
18:0520,1581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
18:051.134,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,44
|Açılış
|: 1.134,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.135,40
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|51,50
|4.536.223
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|33.890.858
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|68.536.063
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|28.630.627
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|25.573.476
|% 9,99
|
|BFREN
|4.632,30
|207.791.217
|% -10,00
|
|CEOEM
|20,34
|25.393.619
|% -10,00
|
|KONYA
|3.381,60
|161.763.781
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|532.465.431
|% -10,00
|
|ARSAN
|9,36
|37.486.293
|% -10,00
|
|THYAO
|131,20
|7.228.138.030
|% -5,20
|
|EREGL
|37,86
|7.205.211.826
|% -4,92
|
|ASELS
|58,15
|7.045.379.508
|% -1,61
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|KOZAL
|563,00
|4.362.869.376
|% -5,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.280.841.435
|% -2,63
|
|YKBNK
|9,53
|3.776.101.004
|% -5,83
|
|KRDMD
|18,14
|5.369.510.695
|% -3,46
|
|SKBNK
|2,73
|555.161.757
|% -3,87
|
|AKBNK
|17,03
|3.253.702.590
|% -4,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7675
|18,7750
|% 0,02
|
|Euro
|20,1448
|20,1577
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,7668
|22,8810
|% -0,09
|
|Frank
|20,3036
|20,4259
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|8,01
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,27
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.673
|7.739
|31,00
|
|Yarım
|3.727
|3.786
|15,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.893
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,29
|0,02
|
|B. Petrol
|80,00
|80,00
|0,35
|