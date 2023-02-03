***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2023 19:17
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Çağlar KARAKAYA bu görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109573
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0333
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8335
En Düşük
18,7810
18:0520,3326
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,2096
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,2998
18:051.128,59
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -26,95
|Açılış
|: 1.128,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.125,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8064
|18,8335
|% 0,18
|
|Euro
|20,2990
|20,3326
|% -1,02
|
|Sterlin
|22,6078
|22,7212
|% -1,42
|
|Frank
|20,2349
|20,3568
|% -1,27
|
|Riyal
|4,9998
|5,0249
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-47,62
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.129
|-26,97
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.700
|7.789
|-72,00
|
|Yarım
|3.762
|3.812
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,53
|-0,65
|
|B. Petrol
|79,83
|79,83
|-2,34
|