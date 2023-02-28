***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesine istinaden Sn. Mustafa HAMARAT ve Sn. Hasan DURSUN'un yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak gösterilmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını müteakip genel kurul onayına sunulmasına karar vermişti.Yapılan başvuru sonrasında SPK, Sn. HAMARAT ve Sn. DURSUN'un üyelikleri hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar vermiş olup, ilgili husus şirketimize iletilmiştir.Bu çerçevede SPK'nın onayına istinaden Sn. HAMARAT ve Sn. DURSUN'un bağımsız üye adaylıkları, şirketimizin gerçekleştireceği ilk genel kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118080BIST