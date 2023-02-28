***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 22:19
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesine istinaden Sn. Mustafa HAMARAT ve Sn. Hasan DURSUN'un yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak gösterilmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını müteakip genel kurul onayına sunulmasına karar vermişti.
Yapılan başvuru sonrasında SPK, Sn. HAMARAT ve Sn. DURSUN'un üyelikleri hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar vermiş olup, ilgili husus şirketimize iletilmiştir.
Bu çerçevede SPK'nın onayına istinaden Sn. HAMARAT ve Sn. DURSUN'un bağımsız üye adaylıkları, şirketimizin gerçekleştireceği ilk genel kurul toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118080
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0519,9848
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0538
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.109,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.109,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,70
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8810
|18,8852
|% -0,01
|
|Euro
|19,9791
|19,9870
|% -0,26
|
|Sterlin
|22,6696
|22,7833
|% -0,15
|
|Frank
|19,9876
|20,1080
|% -0,53
|
|Riyal
|5,0171
|5,0423
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|10,29
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|6,21
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.520
|7.597
|24,00
|
|Yarım
|3.674
|3.717
|11,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.859
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,93
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,71
|0,20
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|1,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK