***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde İşletmeler ve Yatırım Planlama Direktörü olarak görev yapan Sn. Ertuğrul KÖSE, bugün itibariyle Şirketimizden ayrılmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda şirketimizde İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetimi Direktörü olarak görev yapan Sn. Mehmet Halil ÖZSÜER, İşletmeler ve Yatırım Planlama Direktörlüğü görevine atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128866BIST