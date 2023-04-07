***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 17:19
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.03.2023 tarihli özel durum açıklamasında bağlı ortaklığımız Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, sermayesinin 40.000.000 TL'den 140.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu.
Artırılan sermaye tutarı Gübretaş tarafından nakden ödenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak yapılan başvuru doğrultusunda bağlı ortaklığımızın sermaye artırımı tescil edilerek, 7 Nisan 2023 tarihli ve 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133826
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 4.921
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|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
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|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
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|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
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|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
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|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,2251
|19,2759
|% 0,13
|
|Euro
|20,9698
|21,0519
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,8159
|23,9353
|% -0,21
|
|Frank
|21,1709
|21,2984
|% -0,08
|
|Riyal
|5,1135
|5,1392
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
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|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-0,10
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|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.518
|8.604
|41,00
|
|Yarım
|4.160
|4.210
|20,00
|
|Çeyrek
|2.080
|2.105
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
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|Gümüş Gr.
|15,43
|15,47
|0,01
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|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
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