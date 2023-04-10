***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Mustafa HAMARAT'ın 22.03.2023 tarihi itibarıyla bu görevinden istifası sonrası Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesi doğrultusunda - boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve SPK'nın onayına sunulmak üzere Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ'nin seçilmesine, - ayrıca Sn. BENLİ'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak gösterilmesi hususunun SPK'nın onayına sunulmasına, SPK onayını müteakip Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar vermişti. Yapılan başvuru sonrasında SPK, Sn. BENLİ'nin üyeliği hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar vermiş olup, ilgili husus şirketimize iletilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135910BIST