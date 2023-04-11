***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2023 19:33
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.04.2023 tarihli açıklamamızda Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ile ilgili yaptığımız başvuru hakkında SPK tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği ve ilgili hususun şirketimize iletildiği kamuoyuna duyurulmuştu.
Bu çerçevede Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn. BENLİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına,
- 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sn. BENLİ'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136580
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|BRSAN
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|EDIP
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|AVHOL
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|415.365.901
|% 2,81
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|KOZAL
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|3.189.500.338
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|Sterlin
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|8.619
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|4.218
|20,00
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|2.109
|10,00
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|Gümüş.Ons
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|0,19
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|Gümüş Gr.
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|15,55
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