***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaŞirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan Vekili seçer." hükmü doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin AYDIN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Yasin AYAZ seçilmişlerdir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140168BIST