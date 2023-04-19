***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 18:42
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir Başkan Vekili seçer." hükmü doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin AYDIN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sn. Yasin AYAZ seçilmişlerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140168
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
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|Açılış
|: 5.026
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5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4034
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En Düşük
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En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
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|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
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|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
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|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3992
|19,4034
|% 0,01
|
|Euro
|21,3030
|21,3515
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,0586
|24,1793
|% 0,11
|
|Frank
|21,5078
|21,6374
|% -0,21
|
|Riyal
|5,1575
|5,1833
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-15,31
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|-7,00
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.971
|9.160
|110,00
|
|Yarım
|4.382
|4.484
|53,00
|
|Çeyrek
|2.191
|2.249
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,74
|15,76
|0,05
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|-1,02
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