***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2023 20:20
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İran'da yerleşik bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. şirketinin 2022 olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda dağıtılabilir kârdan hissedarlara hisse başına 4.600 İran Riyali (IRR) kâr payı dağıtılmasına ve kârın yerel mevzuatın belirlemiş olduğu tarih aralığında ödenmesine karar verilmiştir.
Dağıtılacak kâr tutarı 12.880.000.000.000 IRR olup şirketimize isabet eden tutar 6.296.011.577.400 IRR'dir. Bugün itibariyle söz konusu tutarın TL karşılığı (Referans olarak 1 TL=27.500 IRR kuru alınmıştır) yaklaşık 229 milyon TL'dir. Ödeme tarihindeki kura göre TL karşılığı tutar değişebilecektir. Temettünün ödenme zamanı konusunda Razi Petrochemical Co. Yönetim Kurulu yetkilidir.
Kâr dağıtımına konu olan tutar 2022 yılı konsolide mali tablolarımız içerisinde yer almış olup, 2023 yılı konsolide kâr tutarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147661
BIST
18:054.401
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -83,59
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.378
18:0519,5159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0470
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5223
En Düşük
19,3665
18:0521,5031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0401
|Açılış
|: 22,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,3927
18:051.264,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -19,95
|Açılış
|: 1.264,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.253,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HURGZ
|4,40
|11.144.030
|% 10,00
|
|MAKIM
|21,90
|29.695.894
|% 9,94
|
|DAGHL
|11,06
|11.815.011
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|159.233.127
|% 9,93
|
|SELVA
|9,44
|112.403.243
|% 9,90
|
|PAMEL
|145,80
|74.768.940
|% -10,00
|
|UZERB
|161,10
|1.897.687
|% -10,00
|
|ALFAS
|291,80
|804.658.186
|% -9,99
|
|YBTAS
|49.685,70
|1.629.651
|% -9,99
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|THYAO
|125,50
|2.446.182.716
|% -1,72
|
|EUPWR
|70,00
|2.351.186.846
|% -9,97
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|EREGL
|29,96
|1.802.135.517
|% -3,10
|
|EKGYO
|5,28
|883.557.233
|% -3,65
|
|KOZAL
|16,35
|1.901.843.854
|% -2,10
|
|ISCTR
|10,65
|1.086.430.960
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,20
|757.668.269
|% -1,50
|
|ASTOR
|44,52
|3.110.265.607
|% -1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4979
|19,5062
|% 0,19
|
|Euro
|21,4949
|21,5005
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,5732
|24,6964
|% 0,59
|
|Frank
|21,8113
|21,9427
|% -0,47
|
|Riyal
|5,1850
|5,2110
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.018
|-32,64
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-19,88
|
|Cumhuriyet
|9.168
|9.306
|-25,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.531
|4.649
|20,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.318
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,66
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,09
|-0,24
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|2,83
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GWIND
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 609, 000 adet işlem
-
17:58AVTUR
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 3.22 lira fiyatla işlem gören hissede 667, 999 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 730.00 milyon TL de
-
17:57AKENR
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 176, 984 adet işlem
-
17:56VKFYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 933 adet işlem