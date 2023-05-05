***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İran'da yerleşik bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. şirketinin 2022 olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda dağıtılabilir kârdan hissedarlara hisse başına 4.600 İran Riyali (IRR) kâr payı dağıtılmasına ve kârın yerel mevzuatın belirlemiş olduğu tarih aralığında ödenmesine karar verilmiştir.Dağıtılacak kâr tutarı 12.880.000.000.000 IRR olup şirketimize isabet eden tutar 6.296.011.577.400 IRR'dir. Bugün itibariyle söz konusu tutarın TL karşılığı (Referans olarak 1 TL=27.500 IRR kuru alınmıştır) yaklaşık 229 milyon TL'dir. Ödeme tarihindeki kura göre TL karşılığı tutar değişebilecektir. Temettünün ödenme zamanı konusunda Razi Petrochemical Co. Yönetim Kurulu yetkilidir.Kâr dağıtımına konu olan tutar 2022 yılı konsolide mali tablolarımız içerisinde yer almış olup, 2023 yılı konsolide kâr tutarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147661BIST