***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2023 - 2024 dönemini kapsayan ve işçi sendikası Petrol-İş (Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası) ile işveren sendikası KİPLAS (Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası) arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150366BIST