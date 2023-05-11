***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2023 10:58
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 - 2024 dönemini kapsayan ve işçi sendikası Petrol-İş (Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası) ile işveren sendikası KİPLAS (Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası) arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150366
BIST
14:164.741
En Yüksek
|Değişim
|: 5,48%
|| 246,42
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1619,5595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1621,3922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0521
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:161.278,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.278,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:16
|HALKB
|11,33
|453.172.687
|% 10,00
|
|ALFAS
|267,40
|310.378.978
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|YAPRK
|38,18
|4.381.608
|% 9,97
|
|ARSAN
|7,20
|3.855.974
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|4.898.397
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|853.533.735
|% -9,94
|
|GENTS
|5,14
|37.326.097
|% -9,82
|
|ISCTR
|14,07
|4.703.368.602
|% 9,75
|
|KCHOL
|96,45
|3.282.575.821
|% 9,79
|
|THYAO
|134,80
|3.023.234.516
|% 6,31
|
|YKBNK
|11,49
|2.724.201.335
|% 9,53
|
|SISE
|39,56
|2.144.028.904
|% 7,68
|
|ISCTR
|14,07
|4.703.368.602
|% 9,75
|
|YKBNK
|11,49
|2.724.201.335
|% 9,53
|
|SKBNK
|2,39
|298.641.852
|% 6,70
|
|AKBNK
|18,33
|2.060.659.512
|% 9,04
|
|EKGYO
|5,66
|584.433.660
|% 3,85
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5553
|19,5595
|% 0,11
|
|Euro
|21,3866
|21,3922
|% -0,24
|
|Sterlin
|24,5801
|24,7033
|% -0,01
|
|Frank
|21,8055
|21,9368
|% -0,27
|
|Riyal
|5,1996
|5,2257
|% 0,14
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.038
|2.038
|7,52
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|4,01
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.309
|9.588
|39,74
|
|Yarım
|4.605
|4.750
|14,00
|
|Çeyrek
|2.295
|2.368
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|15,68
|15,69
|-0,26
|
|B. Petrol
|76,36
|76,36
|-0,05
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:32ISCTR
Yüzde 9.75 oranında artışla 14.07 lira fiyatla işlem gören hissede 346, 420, 734 adet işlem
-
14:31XU100
Endeks 4, 743 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 53 üstünde . İşlem hacmi 45, 088.00 milyon TL de
-
14:30HLGYO
Yüzde 9.46 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 294, 055 adet işlem
-
14:29GARAN
Yüzde 9.58 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 398, 654 adet işlem
-
14:28VAKBN
Yüzde 8.89 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 029, 798 adet işlem