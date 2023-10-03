***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2023 18:34
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz
Şirketimizde genel müdürlük görevini vekâleten yürüten Sn. Aytaç ONKUN'un bu göreve asaleten atanmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199196
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|1.613
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|35,00
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|24,00
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|21,20
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|18,72
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