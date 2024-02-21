***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesine istinaden Sn. Hasan DURSUN ve Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ'nin yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak gösterilmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını müteakip genel kurul onayına sunulmasına karar vermişti.Yapılan başvuru sonrasında SPK, Sn. DURSUN ve Sn. BENLİ'nin üyelikleri hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar vermiş ve ilgili hususu şirketimize iletmiştir.Bu çerçevede SPK'nın onayına istinaden duyuru ekinde özgeçmiş ve bağımsızlık beyanı dokümanları yer alan Sn. DURSUN ve Sn. BENLİ'nin bağımsız üye adaylıkları, şirketimizin gerçekleştireceği ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251217BIST