***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.05.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 334.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.336.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviGUBRF, TRAGUBRF91E2 334.000.000 1.002.000.000,000 300,00000 GUBRF, TRAGUBRF91E2 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 334.000.000 1.002.000.000,000 300,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 1.002.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 02.06.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu REDSPK Başvuru Tarihi 02.06.2023SPK Başvuru Sonucu RedArtırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 05.06.2023 tarihli özel durum açıklamasındaŞirketimizin 334.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak şekilde %300 oranında artışla 1.336.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilecek 1.002.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylara ilişkin- ihraç belgesinin onaylanması,- Esas Sözleşmemizin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmesi,hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edildiği kamuoyuna duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize bugün tebliğ edilen 15.12.2023 tarihli ve "Sermaye Artırım Başvurunuz Hk" konulu yazı kapsamındaSöz konusu talebimizin değerlendirildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarih ve 76/1671 sayılı toplantısında diğer hususların yanında şirketimizin bağımsız denetim raporundaki sınırlı olumlu görüşe dayanak olan ve bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co.'nun taraf olduğu davaya ilişkin olarak karşılık ayrılıp ayrılmayacağının konsolide finansal tablolarımızda yarattığı belirsizlik nedeniyle, olmayan kaynaktan sermaye artırımına yol açma riski ve muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi de dikkate alınarak, "bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun bu aşamada olumsuz karşılanmasına karar verildiği" şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226381BIST