***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.02.2023 22:18
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak göreve başlayan Sn. Kadir BUDAK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda 1) Denetimden Sorumlu Komite'de Sn. Hasan DURSUN (Başkan) ile Sn. Mustafa HAMARAT'ın yer almasına, 2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Sn. Hasan DURSUN (Başkan), Sn. Mustafa HAMARAT ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi Sn. Kadir BUDAK'ın yer almasına, 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Sn. Mustafa HAMARAT (Başkan), Sn. Hasan DURSUN ve İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetimi Direktörü Sn. Mehmet Halil ÖZSÜER'in yer almasına,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118077
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0519,9870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0516
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.109,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 6,17
|Açılış
|: 1.109,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,70
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8810
|18,8852
|% -0,01
|
|Euro
|19,9791
|19,9870
|% -0,26
|
|Sterlin
|22,6688
|22,7825
|% -0,15
|
|Frank
|19,9874
|20,1078
|% -0,53
|
|Riyal
|5,0166
|5,0418
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|10,06
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,79
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.518
|7.595
|22,00
|
|Yarım
|3.673
|3.717
|11,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.858
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,93
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|12,69
|12,71
|0,19
|
|B. Petrol
|83,12
|83,12
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK