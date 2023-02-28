***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda, Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak göreve başlayan Sn. Kadir BUDAK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda 1) Denetimden Sorumlu Komite'de Sn. Hasan DURSUN (Başkan) ile Sn. Mustafa HAMARAT'ın yer almasına, 2) Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Sn. Hasan DURSUN (Başkan), Sn. Mustafa HAMARAT ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi Sn. Kadir BUDAK'ın yer almasına, 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Sn. Mustafa HAMARAT (Başkan), Sn. Hasan DURSUN ve İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetimi Direktörü Sn. Mehmet Halil ÖZSÜER'in yer almasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118077BIST