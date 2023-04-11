***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.04.2023 19:35
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde komite başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde ise komite üyesi
- İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetimi Müdürü Sn. Mustafa TOKUÇ'un Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde komite üyesi
olarak yer almasına karar verilmiştir.
Bu karar çerçevesinde Yönetim Kurulu komite üyeliklerinin son hali aşağıda yer almaktadır:
Denetimden Sorumlu Komite: Sn. Hasan DURSUN (Başkan) ile Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ
Kurumsal Yönetim Komitesi: Sn. Hasan DURSUN (Başkan), Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi Sn. Kadir BUDAK
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ (Başkan), Sn. Hasan DURSUN ve İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetimi Müdürü Sn. Mustafa TOKUÇ
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136582
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|ZOREN
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|8.615
|37,00
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|Tam
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|8.617
|38,00
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|Yarım
|4.171
|4.217
|19,00
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|Çeyrek
|2.086
|2.108
|9,00
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|Gümüş.Ons
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|25,07
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|15,56
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