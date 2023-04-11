***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde komite başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nde ise komite üyesi- İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetimi Müdürü Sn. Mustafa TOKUÇ'un Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde komite üyesiolarak yer almasına karar verilmiştir.Bu karar çerçevesinde Yönetim Kurulu komite üyeliklerinin son hali aşağıda yer almaktadır:Denetimden Sorumlu Komite: Sn. Hasan DURSUN (Başkan) ile Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİKurumsal Yönetim Komitesi: Sn. Hasan DURSUN (Başkan), Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi Sn. Kadir BUDAKRiskin Erken Saptanması Komitesi: Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ (Başkan), Sn. Hasan DURSUN ve İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetimi Müdürü Sn. Mustafa TOKUÇKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136582BIST