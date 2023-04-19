***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.04.2023 18:40
***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde kurulması gerekli
- Denetimden Sorumlu Komite'de Sn. Hasan DURSUN (Başkan) ile Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ'nin,
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Sn. Hasan DURSUN (Başkan), Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ ve Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Yöneticisi Sn. Kadir BUDAK'ın,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ (Başkan), Sn. Hasan DURSUN ve İç Denetim, Risk ve Süreç Yönetimi Müdürü Sn. Mustafa TOKUÇ'un,
yer almasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140167
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
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5.093
En Düşük
4.975
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|Önceki Kapanış
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1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
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|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3992
|19,4034
|% 0,01
|
|Euro
|21,3030
|21,3515
|% 0,34
|
|Sterlin
|24,0601
|24,1808
|% 0,12
|
|Frank
|21,5110
|21,6406
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1573
|5,1832
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-14,52
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-8,69
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.959
|9.147
|97,00
|
|Yarım
|4.376
|4.478
|47,00
|
|Çeyrek
|2.188
|2.246
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,74
|0,03
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|-1,35
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